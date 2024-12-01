حدث في متل هذا اليوم ،1 ديسمبر
في مثل هذا اليوم، 1 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:
1955 - حادثة روزا باركس في مونتغمري، ألاباما: رفضت الناشطة الحقوقية روزا باركس التخلي عن مقعدها في حافلة لرجل أبيض، مما أدى إلى اعتقالها وإطلاق شرارة حركة مقاطعة الحافلات، وهي محطة رئيسية في حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
1955 - حادثة روزا باركس في مونتغمري، ألاباما: رفضت الناشطة الحقوقية روزا باركس التخلي عن مقعدها في حافلة لرجل أبيض، مما أدى إلى اعتقالها وإطلاق شرارة حركة مقاطعة الحافلات، وهي محطة رئيسية في حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
1919 - أول عضوة برلمان في بريطانيا: أصبحت نانسي أستور أول امرأة تتولى مقعداً في مجلس العموم البريطاني، مما كان خطوة تاريخية في تمثيل المرأة في السياسة البريطانية.
1959 - توقيع معاهدة أنتاركتيكا: وُقعت معاهدة تجعل القارة القطبية الجنوبية مخصصة للأبحاث العلمية وتحظر أي نشاط عسكري فيها.
1941 - الحرب العالمية الثانية: منح الإمبراطور الياباني هيروهيتو الموافقة النهائية على بدء الحرب ضد الولايات المتحدة، مما أدى لاحقاً إلى الهجوم على بيرل هاربر.
1958 - الحكم الذاتي لجمهورية إفريقيا الوسطى: أصبحت الجمهورية تتمتع بالحكم الذاتي ضمن الاتحاد الفرنسي.
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