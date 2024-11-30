حدث في متل هذا اليوم ،30 نوفمبر

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حدث في مثل هذا اليوم - 30 نوفمبر



إعلان استقلال باربادوس (1966): نالت جزيرة باربادوس استقلالها عن المملكة المتحدة لتصبح دولة ذات سيادة ضمن رابطة الكومنولث.





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إصدار أول كتاب عن "نظرية النسبية" لألبرت أينشتاين (1915): في هذا اليوم، قدم أينشتاين نظريته العامة للنسبية، التي أحدثت ثورة في فهمنا للجاذبية والفيزياء.



معركة فيينا الثانية (1803): شهدت أوروبا واحدة من الأحداث العسكرية المهمة خلال حروب نابليون، حيث وقعت معركة كبرى بالقرب من فيينا.



اليوم الدولي لتأمين الحاسوب: يُحتفل في هذا اليوم سنويًا بزيادة الوعي حول أهمية تأمين الأجهزة والبيانات الإلكترونية.



ميلاد مارك توين (1835): الكاتب الأمريكي الشهير، المعروف برواياته "مغامرات توم سوير" و"مغامرات هكلبيري فين"، التي تعد من روائع الأدب العالمي.



وفاة أوسكار وايلد (1900): الكاتب والشاعر الأيرلندي، الذي اشتهر بروايته "صورة دوريان غراي" وأعماله المسرحية اللامعة، توفي في باريس عن عمر يناهز 46 عامًا.