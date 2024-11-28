المدخل الجنوبي للعاصمة جاهز نهاية 2026

قال عبد الفتاح براهم، عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والأشغال، إنه من المتوقع الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة تونس في نهاية 2026. وأضاف في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الأشغال بدأت منذ ثلاث سنوات، وهي مشروع كبير نظرًا لحركة المرور الكبيرة في المنطقة.وأشار براهم إلى أنه سيتم إزالة القناطر القديمة التي تم بناؤها في ثمانينات القرن الماضي، وذلك في إطار عمليات التوسعة التي ستشمل المدخل الجنوبي، ما سيساهم في تحسين تدفق حركة المرور وتخفيف الازدحام.