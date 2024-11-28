حدث في متل هذا اليوم ،28 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 28 نوفمبر، وقعت العديد من الأحداث التاريخية المهمة، من أبرزها:
إعلان استقلال ألبانيا (1912): أعلنت ألبانيا استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية، لتصبح دولة ذات سيادة.
انتخاب أول امرأة في البرلمان البريطاني (1920): تم انتخاب ليدي أستور كأول امرأة تجلس في مجلس العموم البريطاني.
إعلان استقلال ألبانيا (1912): أعلنت ألبانيا استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية، لتصبح دولة ذات سيادة.
انتخاب أول امرأة في البرلمان البريطاني (1920): تم انتخاب ليدي أستور كأول امرأة تجلس في مجلس العموم البريطاني.
استقلال موريتانيا (1960): حصلت موريتانيا على استقلالها عن فرنسا.
إطلاق مسبار مارينر 4 إلى المريخ (1964): أطلقت ناسا مسبار مارينر 4 لاستكشاف كوكب المريخ.
مجزرة الناصرية في العراق (2019): خلال الاحتجاجات الشعبية، قتل 45 متظاهرًا وأصيب أكثر من 150 شخصًا في مواجهات عنيفة.
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