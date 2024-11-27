66% من السيارات المسجلة في 2024 تم تمويلها عبر الايجار المالي

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أكد عاطف السنوسي، ممثل مؤسسة "Tunisie Leasing"، في تصريح له يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أن المؤسسة تقوم بتمويل المهنيين عبر جميع القطاعات، بما في ذلك تمويل السيارات والمعدات بكافة أنواعها والعقارات. وأوضح أن المؤسسة تركز بشكل أكبر على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار السنوسي خلال يوم خاص نظمته إذاعة "إكسبراس أف أم" حول قطاع السيارات تحت عنوان "رهانات التنقل وتحديات الصناعة"، إلى أن 66% من السيارات المسجلة في تونس خلال سنة 2024 تم تمويلها من خلال الايجار المالي، مع استثناء السيارات الشعبية.





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وذكر السنوسي أن مؤسسة الايجار المالي تُعتبر الوسيلة الرئيسية والأكثر استخدامًا من قبل المهنيين لتلبية احتياجاتهم التنقلية، حيث يخصص أكثر من 60% من إجمالي القروض التي تقدمها المؤسسة لتمويل أسطول سيارات المهنيين.



تسهيل عمليات التمويل



وأضاف عاطف السنوسي أن المؤسسة قد وضعت عدة آليات وإجراءات لتبسيط عملية التمويل للمهنيين، خاصة في قطاع السيارات، مثل تمويل "crédit bail" (التمويل التأجيري). وأشار إلى أن المؤسسة لا تطلب ضمانات لتسهيل التمويل للمستثمرين.



ويعتمد الايجار المالي على سياسة القرب من عملائها من خلال 13 فرعًا للإيجار المالي، بالإضافة إلى شبكة بنكية تضم أكثر من 150 فرعًا لبنك الأمان.



كما أوضح السنوسي أنه في سنة 2023، تم إطلاق أكبر فرع افتراضي للمؤسسة تحت مسمى "TLF-net"، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على قرص عن بُعد، مما يعزز من جودة خدمات المؤسسة. وقد بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة أكثر من 3500 شخص، منهم 2500 عميل نشط.





وذكر السنوسي أن مؤسسة الايجار المالي تُعتبر الوسيلة الرئيسية والأكثر استخدامًا من قبل المهنيين لتلبية احتياجاتهم التنقلية، حيث يخصص أكثر من 60% من إجمالي القروض التي تقدمها المؤسسة لتمويل أسطول سيارات المهنيين.وأضاف عاطف السنوسي أن المؤسسة قد وضعت عدة آليات وإجراءات لتبسيط عملية التمويل للمهنيين، خاصة في قطاع السيارات، مثل تمويل "crédit bail" (التمويل التأجيري). وأشار إلى أن المؤسسة لا تطلب ضمانات لتسهيل التمويل للمستثمرين.ويعتمد الايجار المالي على سياسة القرب من عملائها من خلال 13 فرعًا للإيجار المالي، بالإضافة إلى شبكة بنكية تضم أكثر من 150 فرعًا لبنك الأمان.كما أوضح السنوسي أنه في سنة 2023، تم إطلاق أكبر فرع افتراضي للمؤسسة تحت مسمى "TLF-net"، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على قرص عن بُعد، مما يعزز من جودة خدمات المؤسسة. وقد بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة أكثر من 3500 شخص، منهم 2500 عميل نشط.