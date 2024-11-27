موظف عمومي يستولي على أدوية بقيمة 60 ألف دينار باستخدام ملفات طبية مزورة

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أذنت النيابة العمومية بتونس بالاحتفاظ بمُوظف في إحدى المؤسسات العمومية بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية، ومسك واستعمال وثائق مزورة، بعد اكتشاف استيلائه على أدوية باهظة الثمن تزيد قيمتها عن 60 ألف دينار.



وتبيّن أن المتهم استخدم ملفًا طبيًا مزورًا يخص مريضًا توفي قبل أكثر من عامين للحصول على الأدوية بشكل غير قانوني. وقد واصل استلام الأدوية لفائدته قبل أن يتوقف عن العمل ويختفي لفترة.





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بعد تحقيقات أجرتها الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران، تمكّنت السلطات من القبض عليه وإحالته إلى العدالة.



التحقيقات مستمرة لتحديد مدى تورطه وإمكان وجود شركاء أو تجاوزات أخرى مرتبطة بالقضية.