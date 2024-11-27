حدث في متل هذا اليوم ،27 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 27 نوفمبر، شهدت الأحداث التالية عبر التاريخ:
1308: انتخاب هاينرش السابع كملك للرومان الألمان من قبل الأمراء السبعة.
1578: هزيمة العثمانيين أمام الصفويين في معركة شماخي الثانية، مع أسر كبار القادة العثمانيين ومقتل الآلاف من الجانبين.
1308: انتخاب هاينرش السابع كملك للرومان الألمان من قبل الأمراء السبعة.
1578: هزيمة العثمانيين أمام الصفويين في معركة شماخي الثانية، مع أسر كبار القادة العثمانيين ومقتل الآلاف من الجانبين.
1703: تدمير أول منارة في "إدستون" بإنجلترا بسبب العاصفة الكبرى.
1815: اعتماد دستور مملكة بولندا.
1826: الكيميائي جون واكر يخترع أعواد الثقاب، لكنها لم تنتشر في البداية بسبب مشاكل في الاستخدام والرائحة.
ميلاد بروس لي (1940): وُلد نجم الفنون القتالية وأحد أبرز ممثلي الكونغ فو في السينما العالمية، الأمريكي الصيني بروس لي، الذي أثرى عالم الفنون القتالية والسينما.
وفاة أوجين أونيل (1953): توفي الكاتب المسرحي الأمريكي أوجين أونيل، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1936، ويُعتبر أحد أبرز كُتاب المسرح الحديث.
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