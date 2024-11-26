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الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 12:45 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في ملف تعلق بتبييض الاموال ،شملت الابحاث فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا الطيب راشد ورجل أعمال الى شهر ديسمبر المقبل.
هذا ولم يتم جلب الطيب راشد من السجن .

يذكر أن القضية تتعلق بشبهة تبييض أموال وجرائم ذات صبغة مالية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.....
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