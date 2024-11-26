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قطاع رسكلة البلاستيك في تونس مهدد بسبب التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 09:39 قراءة: 0 د, 59 ث
      
كشف طارق المصمودي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك، أن القطاع يواجه أزمة كبيرة نتيجة التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر. وأشار خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم أن هذه الممارسات بدأت منذ أشهر وأثرت بشكل مباشر على نشاط مصانع رسكلة البلاستيك في تونس.

التوريد العشوائي والانعكاسات السلبية
المصمودي أكد أن النفايات البلاستيكية تدخل إلى تونس دون وثائق قانونية أو بيانات واضحة، مع وجود مشاكل في فواتير الخلاص. هذه الوضعية أدت إلى توقف عمليات رسكلة البلاستيك المحلي، مما تسبب في إغلاق أكثر من نصف المصانع العاملة في هذا المجال، وتأزيم أوضاع العاملين فيه.
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تأثير اقتصادي واجتماعي
ويُعد قطاع رسكلة البلاستيك أحد الأعمدة الاقتصادية التي تشغل عشرات الآلاف من التونسيين، بحسب المصمودي، حيث يوفر دخلاً يومياً متوسطه 30 ديناراً للمجمعين. ومع ذلك، فإن استمرار التوريد العشوائي يهدد بانهيار القطاع الذي يشهد تطوراً مستمراً.

دعوات لإيجاد حلول عاجلة
وأوضح المصمودي أنه تم توجيه مراسلات إلى وزارتي البيئة والتجارة، بالإضافة إلى إدارة الديوانة، للمطالبة باتخاذ إجراءات تحد من التوريد العشوائي وتحمي القطاع. كما دعا إلى ضرورة تفعيل الرقابة وإيجاد حلول سريعة للحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في هذا المجال.


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