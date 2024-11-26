بدر الدين القمودي: "لولا الإعلام ومواقع التواصل لمرت صفقة البطاطا الملوثة"

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أكد النائب بدر الدين القمودي، خلال حوار على إذاعة الديوان أف أم، أن ضبط شحنة من البطاطا الملوثة بالبكتيريا عبر ميناء سوسة يكشف عن حجم التجاوزات الخطيرة داخل هذا المرفق الحيوي. وأوضح أن الشحنة، التي تم استيرادها من تركيا، كانت مرفقة بتحليلات مخبرية مشبوهة قدمها المورد لتجاوز الرقابة، خاصة بعد أن أظهرت الفحوصات الأولية، التي أجرتها أجهزة الصحة، مؤشرات خطيرة على تلوثها.



وأضاف القمودي أن البطاطا كانت تصدر روائح كريهة مما أثار الشكوك حولها، مؤكدًا: "لولا تدخل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لكُتب لصفقة البطاطا الملوثة أن تمر عبر طرق ملتوية".





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وأشار إلى أن ميناء سوسة شهد في السنوات الماضية عدة فضائح، منها استيراد مواد مسرطنة وملوثة، والقمح المسرطن، وقضية الفضلات الإيطالية، مؤكدًا أن الميناء أصبح أداة في يد عصابات منظمة تسعى لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين.



كما تطرق القمودي إلى تجاوزات أخرى شهدتها البلاد، مثل قضية شحنة موز في عامي 2011-2012، حيث تم نقل موظف كان قد كشف التجاوزات في نفس اليوم.





وكانت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة تعهّدت بالبحث في تفاصيل عملية توريد شحنة بطاطا من تركيا تمت مؤخرا عبر الميناء التجاري بسوسة، بعد الاشتباه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفق ما أكده مصدر مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للانباء.



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يذكر أنّ المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة، فوزي طالب، كان أكد في تصريح سابق ، أنّ ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة مُحملة بشُحنة بـحوالي 3 آلاف طن من البطاطا الموردة، لافتا إلى أنّ الجهات المختصة تواصل إجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشُحنة البطاطا الموردة قبل ضخّها بأسواق الجملة وتخصيص حِصص منها لمختلف مناطق الجمهورية، وذلك بهدف تغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بهذا المنتوج. وأشار إلى أن ميناء سوسة شهد في السنوات الماضية عدة فضائح، منها استيراد مواد مسرطنة وملوثة، والقمح المسرطن، وقضية الفضلات الإيطالية، مؤكدًا أن الميناء أصبح أداة في يد عصابات منظمة تسعى لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين.كما تطرق القمودي إلى تجاوزات أخرى شهدتها البلاد، مثل قضية شحنة موز في عامي 2011-2012، حيث تم نقل موظف كان قد كشف التجاوزات في نفس اليوم.وكانت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة تعهّدت بالبحث في تفاصيل عملية توريد شحنة بطاطا من تركيا تمت مؤخرا عبر الميناء التجاري بسوسة، بعد الاشتباه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفق ما أكده مصدر مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للانباء.يذكر أنّ المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة، فوزي طالب، كان أكد في تصريح سابق ، أنّ ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة مُحملة بشُحنة بـحوالي 3 آلاف طن من البطاطا الموردة، لافتا إلى أنّ الجهات المختصة تواصل إجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشُحنة البطاطا الموردة قبل ضخّها بأسواق الجملة وتخصيص حِصص منها لمختلف مناطق الجمهورية، وذلك بهدف تغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بهذا المنتوج.

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