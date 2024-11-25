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حدث في متل هذا اليوم ،26 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 06:38 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في مثل هذا اليوم، 26 نوفمبر، شهد التاريخ مجموعة من الأحداث الهامة:

1917: نشر نص اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.

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1950: شنت الصين هجومًا واسع النطاق خلال الحرب الكورية، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في موازين الصراع.

1998: ألقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطابًا أمام البرلمان الأيرلندي، في خطوة لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا.

2003: أكملت طائرة الكونكورد رحلتها الأخيرة، منهية بذلك عصر الطائرات الأسرع من الصوت.

2008: وقوع هجمات مومباي الدامية في الهند، التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وخسائر مادية كبيرة.
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