حدث في متل هذا اليوم ،26 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 26 نوفمبر، شهد التاريخ مجموعة من الأحداث الهامة:
1917: نشر نص اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.
1917: نشر نص اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.
1950: شنت الصين هجومًا واسع النطاق خلال الحرب الكورية، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في موازين الصراع.
1998: ألقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطابًا أمام البرلمان الأيرلندي، في خطوة لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا.
2003: أكملت طائرة الكونكورد رحلتها الأخيرة، منهية بذلك عصر الطائرات الأسرع من الصوت.
2008: وقوع هجمات مومباي الدامية في الهند، التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وخسائر مادية كبيرة.
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