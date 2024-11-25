حدث في متل هذا اليوم ،26 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>

في مثل هذا اليوم، 26 نوفمبر، شهد التاريخ مجموعة من الأحداث الهامة:



1917: نشر نص اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.





...



1950: شنت الصين هجومًا واسع النطاق خلال الحرب الكورية، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في موازين الصراع.



1998: ألقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطابًا أمام البرلمان الأيرلندي، في خطوة لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا.



2003: أكملت طائرة الكونكورد رحلتها الأخيرة، منهية بذلك عصر الطائرات الأسرع من الصوت.



2008: وقوع هجمات مومباي الدامية في الهند، التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وخسائر مادية كبيرة.

.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---