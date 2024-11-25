مجدي الكرباعي: " تسليط عقوبة بالسجن بين عامين وخمس سنوات ضد أمنيين ايطاليين تورطوا في تعذيب سجين تونسي"

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كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان القضاء الايطالي عاقب عناصر امنية إيطالية تورطت في تعذيب سجين تونسي بين عامين وخمس سنوات سجن.



وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "التونسي هذا الذي نشرت عنه و الذي تعرض إلى الاعتداء و التعذيب من قبل اعوان السجون في سجن Pulce في 03 افريل 2023 في #ايطاليا .

تدخلت وقتها على Mosaïque FM و حكيت على وضعيته في اليوم الثاني ممثل عن وزارة الخارجية تدخل و قال انه تم تعيين محامي له .



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أنا تابعت وضعيته و كنت في اتصال مع المحامين و الجمعية التي تابعت وضعيته و نفوا حضور أي ممثل عن الوزراة أو القنصلية التونسية كمحامي دفاع .



الحاصل اليوم كانت محكمته في Regio Emilia و قررت المحكمة تصليط عقابات بين 05 سنوات و 2 سنوات السجن ضد

المتضلعين في عملية التعذيب و الاعتداء و كذلك ضد كوادر أمنية في السجن .

