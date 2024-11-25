Babnet

حكم بالسجن 3 سنوات وشهرين ضد النائب السابق محمد الصالح اللطيفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/618cbb1533aa09.41048857_fkmehiljpgonq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 20:29 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات وشهرين ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل، محمد الصالح اللطيفي.

جاء الحكم على خلفية اتهامه بعدم إرجاع عائدات صادرات إلى الخارج، ضمن قضية تتعلق بمخالفات مالية.

...

في السياق ذاته، يُنتظر أن يمثل اللطيفي أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي إلى جانب وزير البيئة السابق ومتهمين آخرين، في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري.

كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية قد قامت سابقاً بتجميد جميع حسابات النائب المذكور بالإضافة إلى ممتلكاته وشركاته، في إطار تتبع الملفات ذات الصلة.

تُعتبر هذه الأحكام جزءاً من الجهود القضائية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298125


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*