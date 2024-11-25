حكم بالسجن 3 سنوات وشهرين ضد النائب السابق محمد الصالح اللطيفي

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أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات وشهرين ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل، محمد الصالح اللطيفي.



جاء الحكم على خلفية اتهامه بعدم إرجاع عائدات صادرات إلى الخارج، ضمن قضية تتعلق بمخالفات مالية.





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في السياق ذاته، يُنتظر أن يمثل اللطيفي أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي إلى جانب وزير البيئة السابق ومتهمين آخرين، في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري.



كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية قد قامت سابقاً بتجميد جميع حسابات النائب المذكور بالإضافة إلى ممتلكاته وشركاته، في إطار تتبع الملفات ذات الصلة.



تُعتبر هذه الأحكام جزءاً من الجهود القضائية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.