سمير الوافي يعكس الهجوم : سمعت بزوز منشطين فاشلين يسبّو فيا، واحد تافه وواحد فاسد ... لذا نحقرهم خير

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عكس الاثنين 25 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي الهجوم على كل من الاعلاميين نوفل الورتاني وبوبكر بن عكاشة بسبب تصريحات هذا الاخير الذي تهجّم فيها على الوافي.



وقال سمير الوافي ساخرا "قالولي فمة شكون سبني كالعادة في برنامج تلفزي...سألت شكون...نلقاه برنامج ما يتفرج فيه حد...فيه زوز منشطين فاشلين من نفس القناة".

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وقال سمير الوافي ساخرا "قالولي فمة شكون سبني كالعادة في برنامج تلفزي...سألت شكون...نلقاه برنامج ما يتفرج فيه حد...فيه زوز منشطين فاشلين من نفس القناة".

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وتابع قائلا "واحد يتحي والاخر يزكي...واحد تافه مازال كي اعترف بتفاهتو و اعتذر على سنوات التفاهة متاعو...وانتهى عندو مدة ومازال يتسول في البوز بالفتنة والتقلقيل وهو أول واحد بيّض في برامجو رابور مزيف ترشح للرئاسة وقبض المقابل...وعندو فضايح أخرى مع فنانين...ومع رئيس جمعية سابق ربي يفرج عليه...والمنشط الثاني فاسد ينقد في الفساد كيف الشيطان اللي ينهى عن المنكر...والمفروض يتحاكم على الاثراء غير المشروع وعلى تشغيلو خارج القانون بعقد فاسد في هيئة الفساد السابقة المنحلّة...وهذا مذكور في تقرير وتحقيق رسمي...يعني واحد أتعس من الاخر !".

وأضاف ساخرا "بربي شنوة باش نجاوبهم هاذم !؟؟

نحس روحي باش نضرب ذبانة بصاروخ...لذا نحقرهم خير.

يذكر ان بوبكر بن عكاشة وخلال استضافته من طرف نوفل الورتاني في قناة تلفزة تي في قال انه لا يخاف من سمير الوافي بل يخاف من شخص يكون "مليان ومستواه غير مني وليس متحيّل".