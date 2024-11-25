بوبكر بن عكاشة لسمير الوافي: ما نخافش منك نخاف من واحد مستواه أعلى مني ومليان

وقال بوبكر بن عكاشة " جعفر القاسمي يعمل في الشعبوية وسمير الوافي مانخفش منو .. نخاف من واحد مستواه أعلى مني ومليان".وفي تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ردّ سمير الوافي على بوبكر بن عكاشة وقال " قالولي فمة شكون سبني كالعادة في برنامج تلفزي...سألت شكون...نلقاه برنامج ما يتفرج فيه حد...فيه زوز منشطين فاشلين من نفس القناة...واحد يتحي والاخر يزكي...واحد تافه مازال كي اعترف بتفاهتو و اعتذر على سنوات التفاهة متاعو...وانتهى عندو مدة ومازال يتسول في البوز بالفتنة والتقلقيل وهو أول واحد بيّض في برامجو رابور مزيف ترشح للرئاسة وقبض المقابل...وعندو فضايح أخرى مع فنانين...ومع رئيس جمعية سابق ربي يفرج عليه...والمنشط الثاني فاسد ينقد في الفساد كيف الشيطان اللي ينهى عن المنكر...والمفروض يتحاكم على الاثراء غير المشروع وعلى تشغيلو خارج القانون بعقد فاسد في هيئة الفساد السابقة المنحلّة...وهذا مذكور في تقرير وتحقيق رسمي...يعني واحد أتعس من الاخر !