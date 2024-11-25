بدر الدين والي: الفرصة مواتية للشركات الناشئة لتحقيق النجاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674450bdc421f4.01744811_mhqgonlkjifep.jpg width=100 align=left border=0>

قال بدر الدين والي، المدير التنفيذي لشركة "Vermeg"، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، إن الاستثمار في البرمجيات أصبح أكثر أهمية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، وخاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي، مما زاد من احتياجات الاستثمار في هذا المجال. وأشار إلى ضرورة اختيار مجالات الاستثمار بعناية لمواكبة هذه التطورات.



وفي تصريح لبرنامج "اكسبراسو"، على Express FM أكد والي أن "Vermeg" تعد الأولى عالميًا في مجال الضمانات للبنوك، وفي التأمينات، فضلاً عن أنها من بين الأوائل في عدة مجالات أخرى. كما أضاف أن الشركة قامت بالشراكة مع "Regnology" في مجال "Reporting Réglementaire"، وهو مجال يختلف عن التخصص الأول للشركة في البرمجيات المصرفية.





...



وأوضح والي أن التعاملات بين المصارف أو مع البنوك المركزية والأسواق المالية تتطلب تقديم ضمانات، وهو ما يجعل "Vermeg" شركة متخصصة في هذا القطاع، حيث تتعامل مع مصارف وبنوك مركزية كبرى.



وتحدث والي عن نمو الاستثمار في رأس المال في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة من 15% إلى 30% بفضل التغيرات التي شهدها السوق. وأضاف أن الشركة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للتألق والتميز في الميدان.



وأشار إلى أهمية وجود إطار ملائم للعمل، مثلما توفره "Vermeg"، أو حتى أفضل منه، مؤكداً أن اختيار "Regnology" (المتخصصة في البحث والتكنولوجيا) للتوسع في تونس يعد خطوة استراتيجية، خاصة أن التغيير سيشمل 8% من العاملين في تونس، ليصبحوا "القلب النابض" لشركة "Regnology".



وأكد والي أن تونس تتمتع بكفاءات عالية وهي تعد مركزًا مهمًا في قطاع البرمجيات، مع إمكانية التطور المستمر، وهو ما دفعهم لجلب لاعب عالمي مثل "Regnology" إلى البلاد.



وفي ختام حديثه، أشار والي إلى الثورة التكنولوجية التي تشهدها الصناعة بفضل تقنيات "الكلاود" والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذا يشكل فرصة مميزة للشركات الناشئة لتحقيق النجاح، خاصة مع وجود كفاءات متميزة في تونس. وأضاف قائلاً: "حان وقت الاستثمار، وللشباب".



وأوضح والي أن التعاملات بين المصارف أو مع البنوك المركزية والأسواق المالية تتطلب تقديم ضمانات، وهو ما يجعل "Vermeg" شركة متخصصة في هذا القطاع، حيث تتعامل مع مصارف وبنوك مركزية كبرى.وتحدث والي عن نمو الاستثمار في رأس المال في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة من 15% إلى 30% بفضل التغيرات التي شهدها السوق. وأضاف أن الشركة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للتألق والتميز في الميدان.وأشار إلى أهمية وجود إطار ملائم للعمل، مثلما توفره "Vermeg"، أو حتى أفضل منه، مؤكداً أن اختيار "Regnology" (المتخصصة في البحث والتكنولوجيا) للتوسع في تونس يعد خطوة استراتيجية، خاصة أن التغيير سيشمل 8% من العاملين في تونس، ليصبحوا "القلب النابض" لشركة "Regnology".وأكد والي أن تونس تتمتع بكفاءات عالية وهي تعد مركزًا مهمًا في قطاع البرمجيات، مع إمكانية التطور المستمر، وهو ما دفعهم لجلب لاعب عالمي مثل "Regnology" إلى البلاد.وفي ختام حديثه، أشار والي إلى الثورة التكنولوجية التي تشهدها الصناعة بفضل تقنيات "الكلاود" والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذا يشكل فرصة مميزة للشركات الناشئة لتحقيق النجاح، خاصة مع وجود كفاءات متميزة في تونس. وأضاف قائلاً: "حان وقت الاستثمار، وللشباب".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---