تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية والإطاحة بـ 5 من عناصرها في سوسة

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تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، بمشاركة وحدات مصلحة شرطة النجدة ووحدات فوج حفظ النظام الجهوي بسوسة، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية، والقبض على 5 عناصر من الشبكة المتورطة في هذه العمليات الإجرامية.



وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم بعد أن تم توجيه تهم إليهم تشمل "تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والسرقة باستخدام العنف تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض، إضافة إلى مسك سلاح أبيض بدون رخصة."





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وجاء هذا التحرك الأمني بعد أن باشرت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة التحقيق في القضية، حيث تم القيام بعدد من التحريات الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين. وبعد الحصول على الأذون القانونية، جرى تنفيذ مداهمات على مقرات سكنهم في حي العوينة والثريات القصيبة بسوسة، حيث تم القبض على المشتبه فيهم وحجز عدد من الدراجات النارية المسروقة، إضافة إلى مجموعة من الهياكل النارية المختلفة التي كانت مجهولة المصدر.



تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في مختلف مناطق ولاية سوسة.