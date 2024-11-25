اتحاد الفلاحة يعلن معارضته لتوريد البطاطا ويدعو إلى رقابة مشددة على المنتجات الموردة

أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بملف الزراعات الكبرى، محمد رجايبية، رفض الاتحاد لتوريد مادة البطاطا. وأكد، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن "مؤسسات الدولة هي المسؤول الأول عن مراقبة جميع المنتجات الموردة"، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة المواطن.



وفي مداخلته الهاتفية على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أوضح رجايبية أن مشكلة البطاطا تعود إلى غياب عمليات التخزين المناسبة خلال ذروة الإنتاج. وأشار إلى أن هذا الإشكال يعزى إلى نقص التمويل، مما يعيق القدرة على تخزين الفائض من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اللجوء للاستيراد.





كما تحدث عن أزمة توازن توزيع البذور الممتازة في بعض المناطق، حيث أشار إلى أن هذه البذور تمثل 15% فقط من احتياجات الموسم، مضيفاً أن هناك نقصاً ملحوظاً في بعض الجهات مثل الكاف وباجة وأريانة.وأكد رجايبية أن "الاتحاد يسعى لحماية الفلاحين المحليين وتحقيق الأمن الغذائي، ويأمل في إيجاد حلول مستدامة تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الاستيراد".وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، كشف خلال زيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة، السبت، أنه تمّ اللجوء إلى توريد مادّة البطاطا قصد تعديل السّوق وانه سيتم ضخ الكميات مباشرة بأسواق الجملة حين استكمال الإجراءات المستوجبةوافاد عبيد، وفق ما نقله بلاغ لوزارة التجارة، أنّ اللجوء إلى هذا الخيار كان لسد الفجوة نتيجة تقاطع فصول الانتاج.واطّلع الوزير خلال زيارته السّوق الوطنيّة ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، ولاية بن عروس،على مستويات تزويد السّوق من الخضر والغلال والأسماك.كما قام بزيارة مختلف الأجنحة حيث استمع إلى مشاغل عدد من الفلّاحين وتّجار التّفصيل وأكّد بالمناسبة على مزيد تنظيم السّوق.وشدّد الوزير على ضرورة معاضدة المجهودات للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة ومزيد الحرص على انتظامية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية.وكان المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة فوزي طالب أكد ان ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة محملة بشحنة بـ 3 الاف طن من البطاطا الموردة التي سيتم ضخها في الأيام القادمة في اهم أسواق الجملة للخضر والغلال بالبلادوأضاف طالب في تصريح اعلامي يوم الجمعة ان الجهات المختصة تواصل حاليا اجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشحنة البطاطا الموردة قبل ضخها بأسواق الجملة وتخصيص حصص منها لمختلف مناطق الجمهوريةوياتي هذا الاجراء وفق نفس المصدر لتغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بمادة البطاطا