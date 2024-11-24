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بطولة العالم للكاراتي في اسبانيا: فرار طلال سلامة ورامز بوعلاق من مقر اقامة وفد المنتخب التونسي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 22:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف الاحد 24 نوفمبر، الاعلامي الرياضي رازي القنزوعي عن هروب بطل افريقيا في الكاراتي طلال سلامة من مقر اقامة بعثة المنتخب الوطني التونسي في اسبانيا بمناسبة المشاركة في بطولة العالم للكاراتي التي تُختتم منافساتها اليوم الأحد.

واشار القنزوعي الي ان فرار طلال سلامة سبقه ايضا فرار زميله في المنتخب رامز بوعلاق وهو ما جعل المنتخب في وضعية صعبة حيث خسر ابطاله و جميع مبارياته في بطولة كاس العالم للفرق وفق ما جاء في تدوينة القنزوعي.

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