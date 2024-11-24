حدث في متل هذا اليوم ،24 نوفمبر
إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 24 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1642: اكتشاف جزيرة فان ديمن (تسمانيا حاليًا) من قبل البحّار الهولندي أبيل تاسمان.
أحداث تاريخية:
1642: اكتشاف جزيرة فان ديمن (تسمانيا حاليًا) من قبل البحّار الهولندي أبيل تاسمان.
1859: نشر كتاب أصل الأنواع لعالم الأحياء تشارلز داروين، والذي أحدث ثورة في علم الأحياء.
1963: اغتيال لي هارفي أوزوالد، المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أثناء نقله إلى السجن.
1998: شركة إيرباص تعلن عن طائرتها العملاقة A380 كأكبر طائرة ركاب في العالم.
2015: إسقاط طائرة حربية روسية بواسطة تركيا على الحدود السورية، مما أدى إلى توتر دبلوماسي كبير بين البلدين.
مواليد:
1655: الملك شارل الحادي عشر، ملك السويد.
1864: هنري موسلي، عالم فيزياء بريطاني معروف بأعماله على الطيف الذري.
1946: تيد بندي، قاتل متسلسل أمريكي.
1992: مايكل كليفورد، موسيقي أسترالي وعازف الجيتار في فرقة "5 سوز".
وفيات:
1958: وفاة روبرت سيسيل، سياسي بريطاني وحائز على جائزة نوبل للسلام.
1991: وفاة فريدي ميركوري، المغني الرئيسي لفرقة كوين.
2005: وفاة بات موريتا، الممثل المعروف بدوره في فيلم "كاراتيه كيد".
مناسبات وأعياد:
عيد المعلم في تركيا: يتم الاحتفال به تكريمًا للمعلمين ودورهم في المجتمع.
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