حدث في متل هذا اليوم ،24 نوفمبر

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إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 24 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1642: اكتشاف جزيرة فان ديمن (تسمانيا حاليًا) من قبل البحّار الهولندي أبيل تاسمان.



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1859: نشر كتاب أصل الأنواع لعالم الأحياء تشارلز داروين، والذي أحدث ثورة في علم الأحياء.

1963: اغتيال لي هارفي أوزوالد، المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أثناء نقله إلى السجن.

1998: شركة إيرباص تعلن عن طائرتها العملاقة A380 كأكبر طائرة ركاب في العالم.

2015: إسقاط طائرة حربية روسية بواسطة تركيا على الحدود السورية، مما أدى إلى توتر دبلوماسي كبير بين البلدين.



مواليد:

1655: الملك شارل الحادي عشر، ملك السويد.

1864: هنري موسلي، عالم فيزياء بريطاني معروف بأعماله على الطيف الذري.

1946: تيد بندي، قاتل متسلسل أمريكي.

1992: مايكل كليفورد، موسيقي أسترالي وعازف الجيتار في فرقة "5 سوز".



وفيات:

1958: وفاة روبرت سيسيل، سياسي بريطاني وحائز على جائزة نوبل للسلام.

1991: وفاة فريدي ميركوري، المغني الرئيسي لفرقة كوين.

2005: وفاة بات موريتا، الممثل المعروف بدوره في فيلم "كاراتيه كيد".

مناسبات وأعياد:

عيد المعلم في تركيا: يتم الاحتفال به تكريمًا للمعلمين ودورهم في المجتمع.

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