أنيس بن ريانة: مخزون السدود التونسية في استقرار

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صرّح المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة ضيف اذاعة Express FM اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أن مخزون السدود التونسية يقدر بـ480 مليون متر مكعب موزعة على 36 سدًا، مشيرًا إلى أن طاقة استيعاب السدود تبلغ 2 مليار و347 مليون متر مكعب، ما يعني أن نسبة التعبئة الحالية لا تتجاوز 20.4%.



أبرز المعطيات:

نقص مقارنة بالسنوات السابقة:



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33 مليون متر مكعب أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (المخزون كان 513 مليون متر مكعب).

130 مليون متر مكعب أقل مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة.

المياه القابلة للاستغلال: حوالي 238 مليون متر مكعب فقط، أي نصف الكمية الإجمالية.

سد سيدي سالم: يحتوي على 92 مليون متر مكعب، ولكن يمكن استغلال 12 مليون متر مكعب فقط.





الإيرادات والتساقطات:

إيرادات السدود حتى 22 نوفمبر: 98 مليون متر مكعب (36.7% من المعدل السنوي البالغ 267 مليون متر مكعب).

المعدل الوطني للتساقطات: 81 ملم (أعلى من المعدل البالغ 65.5 ملم).



تفاوت بين الجهات:

تساقطات أقل من المعدل في ولايات جندوبة، باجة، بنزرت، والكاف.



الوضع العام:

رغم استقرار المخزون، تبقى نسبة التعبئة ومخزون السدود أقل من المعدلات المعتادة، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالمياه في تونس.



33 مليون متر مكعب أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (المخزون كان 513 مليون متر مكعب).130 مليون متر مكعب أقل مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة.المياه القابلة للاستغلال: حوالي 238 مليون متر مكعب فقط، أي نصف الكمية الإجمالية.سد سيدي سالم: يحتوي على 92 مليون متر مكعب، ولكن يمكن استغلال 12 مليون متر مكعب فقط.إيرادات السدود حتى 22 نوفمبر: 98 مليون متر مكعب (36.7% من المعدل السنوي البالغ 267 مليون متر مكعب).المعدل الوطني للتساقطات: 81 ملم (أعلى من المعدل البالغ 65.5 ملم).تساقطات أقل من المعدل في ولايات جندوبة، باجة، بنزرت، والكاف.رغم استقرار المخزون، تبقى نسبة التعبئة ومخزون السدود أقل من المعدلات المعتادة، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالمياه في تونس.