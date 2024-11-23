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تخفيف الحكم ضد عبير موسي في قضية رفعتها هيئة الانتخابات

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 08:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة، بتأكيد إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مع تخفيف العقوبة من عامين سجنا إلى 16 شهرا وفق جريدة الشروق .

تفاصيل القضية
سبب القضية: تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي أوائل سنة 2023 تتعلق بأداء هيئة الانتخابات.
...

التهمة: وجهت إليها تهمة إشاعة أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، طبقًا للفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات.
الإجراءات القانونية: تمّت إحالتها على المجلس الجناحي بعد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

الحكم الابتدائي
السجن لمدة عامين: أُصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية في وقت سابق.

الحكم الاستئنافي
إدانة مؤكدة: مع تخفيف العقوبة إلى 16 شهرًا فقط.


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