تخفيف الحكم ضد عبير موسي في قضية رفعتها هيئة الانتخابات
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة، بتأكيد إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مع تخفيف العقوبة من عامين سجنا إلى 16 شهرا وفق جريدة الشروق .
تفاصيل القضية
سبب القضية: تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي أوائل سنة 2023 تتعلق بأداء هيئة الانتخابات.
تفاصيل القضية
سبب القضية: تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي أوائل سنة 2023 تتعلق بأداء هيئة الانتخابات.
التهمة: وجهت إليها تهمة إشاعة أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، طبقًا للفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات.
الإجراءات القانونية: تمّت إحالتها على المجلس الجناحي بعد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الحكم الابتدائي
السجن لمدة عامين: أُصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية في وقت سابق.
الحكم الاستئنافي
إدانة مؤكدة: مع تخفيف العقوبة إلى 16 شهرًا فقط.
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