تخفيف الحكم ضد عبير موسي في قضية رفعتها هيئة الانتخابات

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قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة، بتأكيد إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مع تخفيف العقوبة من عامين سجنا إلى 16 شهرا وفق جريدة الشروق .



تفاصيل القضية

سبب القضية: تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي أوائل سنة 2023 تتعلق بأداء هيئة الانتخابات.



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التهمة: وجهت إليها تهمة إشاعة أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، طبقًا للفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات.

الإجراءات القانونية: تمّت إحالتها على المجلس الجناحي بعد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.



الحكم الابتدائي

السجن لمدة عامين: أُصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية في وقت سابق.



الحكم الاستئنافي

إدانة مؤكدة: مع تخفيف العقوبة إلى 16 شهرًا فقط.

