محكمة إيطالية تفرج عن 3 صيادين تونسيين متهمين بالاتجار بالبشر لإنقاذهم مهاجرين

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أعلن الناشط بالمجتمع المدني في إيطاليا مجدي الكرباعي، الجمعة 22 نوفمبر، أن محكمة Agrigento أفرجت عن ثلاثة صيادين تونسيين بعد أن قضوا أكثر من سنة وتسعة أشهر في السجن بتهمة الاتجار بالبشر والتشجيع على الهجرة غير النظامية.



تعود تفاصيل القضية إلى شهر فيفري 2023، حيث قام مركب صيد تونسي يحمل على متنه الصيادين الثلاثة بإنقاذ 11 مهاجرًا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، كانوا في خطر في عرض البحر. قام الصيادون بنقل المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية اعتقلتهم ووجهت إليهم تهمًا كانت قد تصل عقوبتها إلى 9 و7 سنوات.





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وأشار الكرباعي إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى، حيث لا يزال العديد من الصيادين التونسيين يقبعون في السجون الإيطالية على خلفية تهم مشابهة. ودعا الكرباعي السلطات التونسية إلى التحرك العاجل للدفاع عن الصيادين الذين يقومون بإنقاذ أرواح في عرض البحر، مشددًا على ضرورة توفير الدعم القانوني لهم في مواجهة الاتهامات الموجهة إليهم.

