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حدث في متل هذا اليوم ،23 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 06:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 23 نوفمبر، عبر التاريخ:

أحداث تاريخية:
1826: افتتاح جامعة سانت كاترين في أونتاريو، كندا، كأول جامعة كاثوليكية في البلاد.
...

1946: بدء أعمال مؤتمر القمة العربي في أنشاص بمصر، والذي شهد أول اجتماع عربي مشترك.
2005: انتخاب أنجيلا ميركل كأول مستشارة لألمانيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
2011: انفجار في محطة نووية في إيران يؤدي إلى مقتل عدد من العلماء.

مواليد:
1804: فرانكلين بيرس، الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة.
1955: لودفيك كفاليير، لاعب كرة قدم تشيكي.
1992: مايلي سايرس، مغنية وممثلة أمريكية.

وفيات:
1616: وفاة العالم الرياضي والفيزيائي الألماني جون كبلر.
1976: أندريه مالرو، كاتب ووزير ثقافة فرنسي.

أعياد ومناسبات:
عيد الشكر في اليابان: مناسبة وطنية للاحتفال بجهود العمال وتعزيز الإنتاج.
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