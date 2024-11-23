حدث في متل هذا اليوم ،23 نوفمبر

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أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 23 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1826: افتتاح جامعة سانت كاترين في أونتاريو، كندا، كأول جامعة كاثوليكية في البلاد.



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1946: بدء أعمال مؤتمر القمة العربي في أنشاص بمصر، والذي شهد أول اجتماع عربي مشترك.

2005: انتخاب أنجيلا ميركل كأول مستشارة لألمانيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

2011: انفجار في محطة نووية في إيران يؤدي إلى مقتل عدد من العلماء.



مواليد:

1804: فرانكلين بيرس، الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة.

1955: لودفيك كفاليير، لاعب كرة قدم تشيكي.

1992: مايلي سايرس، مغنية وممثلة أمريكية.



وفيات:

1616: وفاة العالم الرياضي والفيزيائي الألماني جون كبلر.

1976: أندريه مالرو، كاتب ووزير ثقافة فرنسي.



أعياد ومناسبات:

عيد الشكر في اليابان: مناسبة وطنية للاحتفال بجهود العمال وتعزيز الإنتاج.

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