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الإفراج المؤقت عن النائب حمدي بن صالح بقرار من محكمة الاستئناف بسوسة

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 07:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد سهيل مديمغ، عضو هيئة الدفاع عن النائب حمدي بن صالح، في تصريح لـاذاعة "موزاييك"، أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة قررت، يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، الإفراج المؤقت عن منوبه.

وأشار مديمغ إلى أنه تم تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم 5 ديسمبر 2024 لمواصلة الإجراءات القضائية.

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يُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت قد قضت، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، بسجن حمدي بن صالح لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بـ الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول.

يأتي قرار الإفراج المؤقت ليتيح للنائب متابعة القضية في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة.


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