الإطاحة بمروج مخدرات...حجز أكثر من من 60 قطعة من مخدر القنب الهندي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6740bd8c5dbcc9.54910885_glmiofkhqpjne.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار التصدي لكافة المظاهر الإجرامية وخاصة ظاهرة استهلاك وترويج المواد المخدرة والقبض على المورطين وتقديمهم للعدالة، تمكن فريق أمني مشترك من إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالحامة من الإطاحة بمروج مخدرات وحجز عدد 61 قطعة من مخدر القنب الهندي معدة للترويج من مختلف الأحجام، عدد 08 آلات قص، آلة وزن ومبلغ مالي قدره 630 دينار من عائدات الترويج.



بمراجعة النيابة العمومية بقابس أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل "العرض والنقل والملكية والحيازة لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاتجار فيها والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب في غير الأحوال المسموح بها قانونا" والأبحاث متواصلة.