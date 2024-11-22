جريمة قتل طفل 14 سنة وحرقه: القبض على القاتل وهذه اعترافاته
تمكن أمس أعوان الحرس الوطني بزغوان من القبض على قاتل الطفل الذي عثر علي جثته محترقة على مستوى الطريق المحلية الرابطة بين صواف والفحص.
واعترف القاتل وهو اصيل معتمدية صواف و يبلغ من العمر 21 سنة بجريمته البشعة، مبينا انه كانت تربطه علاقة وطيدة بعائلة الهالك ومتعود على زيارتها مشيرا الى انه قتل الهالك خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 نوفمبر، مؤكدا انه حاول الاعتداء عليه بالفاحشة لكنه تصدى له بكل قوته فدفعه الخوف من فضحه إلى قتله خنقا ثم جلب كمية من البنزين وسكبها على وجه الضحية ورقبته واضرم فيه النار لمحاولة طمس معالم الجريمة.
ووفق ما توفر من معطيات فان القاتل من ذوي السوابق العدلية وقد قضى عقوبة سجنية....
واعترف القاتل وهو اصيل معتمدية صواف و يبلغ من العمر 21 سنة بجريمته البشعة، مبينا انه كانت تربطه علاقة وطيدة بعائلة الهالك ومتعود على زيارتها مشيرا الى انه قتل الهالك خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 نوفمبر، مؤكدا انه حاول الاعتداء عليه بالفاحشة لكنه تصدى له بكل قوته فدفعه الخوف من فضحه إلى قتله خنقا ثم جلب كمية من البنزين وسكبها على وجه الضحية ورقبته واضرم فيه النار لمحاولة طمس معالم الجريمة.
ووفق ما توفر من معطيات فان القاتل من ذوي السوابق العدلية وقد قضى عقوبة سجنية....
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