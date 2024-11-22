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مجدي الكرباعي يكشف عن مزيد من الانتهاكات بحق السجناء التونسيين في إيطاليا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 10:20 قراءة: 0 د, 53 ث
      
كشف النائب السابق في البرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، عن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء التونسيون داخل السجون الإيطالية من قِبل أعوان السجون. وأوضح الكرباعي، في تصريحات له، أن هذه الانتهاكات تتسم بالقسوة وعدم احترام أبسط حقوق الإنسان، مما يثير القلق بشأن وضعية السجناء التونسيين بالخارج.

وأشار إلى أن التقارير والشكاوى الواردة تسلط الضوء على تعرض بعض السجناء لممارسات تعسفية، تشمل المعاملة السيئة، والإهانة، وأحيانًا العنف الجسدي والنفسي، دون وجود رقابة أو مساءلة كافية على أعوان السجون.

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وفي مداخلة عبر إذاعة "إي أف أم"، كشف النائب السابق مجدي الكرباعي عن انتهاكات صادمة يتعرض لها السجناء التونسيون داخل السجون الإيطالية. وأفاد الكرباعي أن الممارسات داخل تلك السجون تفوق في قسوتها السجون التونسية وحتى بعض المعتقلات العالمية.

وأشار الكرباعي إلى أن السجناء يتعرضون لمعاملة مهينة للغاية، حيث يتم "رميهم ورشهم بالفضلات البشرية"، وهو ما وصفه بأنه اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية. كما أكد أن السجناء التونسيين يعانون من "إرهاب نفسي غير مسبوق" داخل الزنازين، مما يضعهم تحت ضغط نفسي هائل يؤثر على صحتهم العقلية والجسدية.


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