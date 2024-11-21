Babnet

بعد زيارته الي ولاية قابس، وزير النقل يقيل مدير عام شركة النقل بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673eceee0061b8.58374564_lnphejfqikmog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 07:09 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قرر الاربعاء 20 نوفمبر، وزير النقل رشيد العامري اعفاء الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بقابس هيثم الحمروني وذلك اثر زيارة غير معلنة أداها الوزير الي مستودع الشركة.

ووصف وزير النقل وضعية الشركة الجهوية للنقل بالجهة بالكارثية معتبرا ان هناك سوء تسيير، مشيرا الى انه سيقع تنفيذ برنامج انقاذ لهذه الشركة حتى تستعيد قدراتها وتتمكن من تامين النقل الحضري و المدرسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297850


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*