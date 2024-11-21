بعد زيارته الي ولاية قابس، وزير النقل يقيل مدير عام شركة النقل بالجهة

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قرر الاربعاء 20 نوفمبر، وزير النقل رشيد العامري اعفاء الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بقابس هيثم الحمروني وذلك اثر زيارة غير معلنة أداها الوزير الي مستودع الشركة.



ووصف وزير النقل وضعية الشركة الجهوية للنقل بالجهة بالكارثية معتبرا ان هناك سوء تسيير، مشيرا الى انه سيقع تنفيذ برنامج انقاذ لهذه الشركة حتى تستعيد قدراتها وتتمكن من تامين النقل الحضري و المدرسي.