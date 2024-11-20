على متن القطار... محاصرة امراة محل تفتيش في قضايا تحيل

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تمكنت أمس فرقة شرطة النجدة بحمام الأنف (السابعة) في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة من إيقاف إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة أصيلة الكرم داخل قطار قابس/ تونس محل 4 مناشير تفتيش من أجل التحيل رغم إدلائها بهوية شقيقتها.



وقد تم الاحتفاظ بها باذن من النيابة العمومية.