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على متن القطار... محاصرة امراة محل تفتيش في قضايا تحيل

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 20:49 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت أمس فرقة شرطة النجدة بحمام الأنف (السابعة) في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة من إيقاف إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة أصيلة الكرم داخل قطار قابس/ تونس محل 4 مناشير تفتيش من أجل التحيل رغم إدلائها بهوية شقيقتها.

وقد تم الاحتفاظ بها باذن من النيابة العمومية.


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