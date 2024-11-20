جمال العويديدي ينفي تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي ويحذّر من المغالطات والتضليل في الأرقام

وكشف العويديدي في مداخلة على اذاعة ديوان اف ام بان هناك عجز ب621 مليون دينار مقابل 3 مليار دينار في السنة الفارطة وعلق قائلا " هناك تحسن لكن ليس هناك فائض".

وأوضح الخبير الاقتصادي ان معهد الفلاحة اختار 3 او 4 مواد على غرار التمور وزيت الزيتون والاسماك ومقارنتها ببعض المواد الاخرى دون احتساب عديد المواد الغذائية الاخرى.وفي سياق متصل تحدث جمال العويديدي عن العجز التجاري بصفة عامة الذي أعلن معهد الاحصاء انه وخلال ال10 اشهر الاولى للسنة الجارية تقلص الي 15.7 مليار دينار مقابل قرابة 15.8 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.وقال العويديدى انه وخلافا لهذا الرقم المعلن عنه فان العجز التجاري الحقيقي بلغ 30.6 مليار دينار الي غاية شهر اكتوبر وليس 15.7 مليار دينار موضحا انه يتم ادماج المبادلات التجارية للشركات الغير مقيمة والمصدرة كليا و"الي فلوسها ما ترجعش لتونس" لذلك تتقلص نسبة العجز الي قرابة النصف.واشار الي ان هذه الطريقة لاحتساب العجز غير معمول بها عالميا وهي مغالطة وتضليل حسب تعبيره محذرا مما وصفها المغالطات والتضليل بخصوص الارقام المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد مشددا على ان السلطة ورئيس الجمهورية يجب ان يكونا على بينة بحقيقة هذه الارقام.