فوزي الزياني: حملة ممنهجة لتبخيس أسعار زيت الزيتون..وأدعو الدولة للتدخل

أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وجود انخفاض طفيف في أسعار الزيت الزيتون على مستوى العالمي، موضّحا أن اسبانيا متحكمة في تحديد الأسعار باعتبارها دولة قوية ومنتجة لزيتون وفق قوله.



وأضاف لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، على اذاعة Express FM أن انخفاض أسعار زيت الزيتون في تونس يُعتبر حادا مقارنة بالعالم، راجعا لعدة عوامل منها أن 90 بالمائة من الصابة زيت الزيتون موجهة للتصدير خاصة لكل من اسبانيا وايطاليا..





ودعا الزياني، في هذا الصدد، إلى تغيير السياسة الكاملة على مستوى التصدير والخروج من هذه “البودقة” التي أثرت سلبيا على الفلاحيين وعلى إقتصاد تونس ككل.وشدد خبير في السياسات الفلاحية، على ضرورة اكتساح أسواق جديدة بتوفير عديد الآليات للترويج للزيت الزيتون التونسي.وبيّن ضيف البرنامج، وجود حملة ممنهجة عالمية انطلقت منذ الصيف، لتبخيس أسعار زيت الزيتون، إضافة إلى حملات داخلية عن طريق مقاطع فيديو على “الفايسبوك “تروج لأسعار متدنية لزيت الزيتون، داعية الدولة التونسية للتدخل من أجل حماية البلاد.واستبعد فوزي الزياني، أن تشهد أسعار زيت الزيتون، انخفاضا أكثر مما يتم تداوله حاليا في السوق المحلية، داعيا إلى احداث وكالة عامة للتصدير مهمتها العناية بكل المنتوجات التونسية التي يتم تصديرها.وشدد الخبير في السياسات الفلاحية، أن نجاح موسم تصدير زيت الزيتون يمكن أن يساهم في تحقيق تونس لمداخيل بالعملة الصعبة بحوالي 7 أو 8 مليار دينار.