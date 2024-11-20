برج السدرية : الإحتفاظ بعنصر اجرامي مطلوب للعدالة

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تمكنت أول أمس وحدات منطقة الحرس الوطني ببنعروس من ضبط عنصر اجرامي صادر في شأنه 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام وصادرة في شأنه أحكاما تقضي بسجنه لمدة تتجاوز 10 سنوات.



وقد تم الاحتفاظ به لاحالته على القضاء.

