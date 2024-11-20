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برج السدرية : الإحتفاظ بعنصر اجرامي مطلوب للعدالة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 10:17 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تمكنت أول أمس وحدات منطقة الحرس الوطني ببنعروس من ضبط عنصر اجرامي صادر في شأنه 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام وصادرة في شأنه أحكاما تقضي بسجنه لمدة تتجاوز 10 سنوات.

وقد تم الاحتفاظ به لاحالته على القضاء.


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