منوبة : محاصرة عنصر اجرامي محل 110 منشور تفتيش ومحكوم بأكثر من 600 سنة سجنا !!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f55bf1f4ec9.11052692_qipmhjefnklog.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة واعوان مركز الأمن الوطني بالدندان ،من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي محل 110 منشور تفتيش بالسجن من أجل "إصدار صكوك بدون رصيد والاعتداء بالعنف الشديد"، وقد تم القبض عليه بمقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية من قبل الوحدات الأمنية .



كما تبين انه محل 17 مضمون حكم بالنفاذ العاجل ومحكوم إجماليا بـ 630 سنة سجن في قضايا عنف واصدار شيكات بدون رصيد ....

وقد تم الاحتفاظ به باذن من النيابة العمومية.