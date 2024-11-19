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صفاقس: انطلاق تركيز المستشفى الميداني ببئر علي بن خليفة

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء اشغال تركيز المستشفى الميداني ببئر علي بن خليفة والذي سبق وان أعلن عنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال زيارته الأخيرة للمستشفى الجهوي.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف في تصريح للاذاعة ديوان اف ام ان تم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من اجل تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لانجاح هذه الخطة والتي سيتم تعميمها على المستوى الوطني مشيرا ان المستشفى الميداني سيتكفل في مرحلة أولى باجراء جميع العمليات الجراحية المبرمجة سابقا لأبناء الجهة بهدف تخفيف معاناة تنقلهم الى ولاية صفاقس.
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كما سيتم خلال هذه المرحلة توفير جميع أطباء الاختصاص واجراء العيادات الطبية اللازمة للمرضى مشددا على ان الإدارة الجهوية انطلقت في جميع الإجراءات من اجل تامين أطباء الاختصاص وتدعيم الاطار شبه الطبي لهذا المستشفى الميداني.

وأوضح ان هذا المستشفى الميداني هو اجراء وقتي الى حين إيجاد الحلول النهائية من اجل توفير الخدمات الطبية اللازمة والكاملة بالمستشفى الجهوي ببئر عليبن خليفة.
اذاعة الديوان


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