حدث في متل هذا اليوم ،19 نوفمبر

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إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 19 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.



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1805: قوات نابليون بونابرت تهزم القوات النمساوية في معركة أولم خلال حرب التحالف الثالث.

1863: الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن يلقي خطاب جيتيسبيرغ الشهير، أحد أبرز الخطب في التاريخ الأمريكي، خلال مراسم تكريم ضحايا الحرب الأهلية.

1942: القوات السوفيتية تبدأ هجوم ستالينغراد ضد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

1977: زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في خطوة تاريخية نحو عملية السلام مع إسرائيل.

1985: بدء بث أول رسالة عبر نظام ويندوز 1.0 من شركة مايكروسوفت.



مواليد:

1711: ميخائيل لومونوسوف، عالم روسي ومؤسس جامعة موسكو.

1831: جيمس جارفيلد، الرئيس الـ20 للولايات المتحدة.

1917: إنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند وابنة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو.

1933: لاري كينغ، مقدم برامج حوارية أمريكي شهير.



وفيات:

1581: إيفان الرابع (إيفان الرهيب)، قيصر روسيا وأحد أشهر حكامها.

1887: إيما لازاروس، شاعرة أمريكية كتبت النقش الشهير على تمثال الحرية.

2004: جون روبرتس، مغني وكاتب أغاني أمريكي.



أعياد ومناسبات:

يوم الرجال العالمي: مناسبة دولية للاحتفال بدور الرجال الإيجابي في المجتمع.

عيد التحرير في مالي: ذكرى تحرير مالي من الاستعمار الفرنسي عام 1960.

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