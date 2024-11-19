حدث في متل هذا اليوم ،19 نوفمبر
إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 19 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.
أحداث تاريخية:
1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.
1805: قوات نابليون بونابرت تهزم القوات النمساوية في معركة أولم خلال حرب التحالف الثالث.
1863: الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن يلقي خطاب جيتيسبيرغ الشهير، أحد أبرز الخطب في التاريخ الأمريكي، خلال مراسم تكريم ضحايا الحرب الأهلية.
1942: القوات السوفيتية تبدأ هجوم ستالينغراد ضد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.
1977: زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في خطوة تاريخية نحو عملية السلام مع إسرائيل.
1985: بدء بث أول رسالة عبر نظام ويندوز 1.0 من شركة مايكروسوفت.
مواليد:
1711: ميخائيل لومونوسوف، عالم روسي ومؤسس جامعة موسكو.
1831: جيمس جارفيلد، الرئيس الـ20 للولايات المتحدة.
1917: إنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند وابنة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو.
1933: لاري كينغ، مقدم برامج حوارية أمريكي شهير.
وفيات:
1581: إيفان الرابع (إيفان الرهيب)، قيصر روسيا وأحد أشهر حكامها.
1887: إيما لازاروس، شاعرة أمريكية كتبت النقش الشهير على تمثال الحرية.
2004: جون روبرتس، مغني وكاتب أغاني أمريكي.
أعياد ومناسبات:
يوم الرجال العالمي: مناسبة دولية للاحتفال بدور الرجال الإيجابي في المجتمع.
عيد التحرير في مالي: ذكرى تحرير مالي من الاستعمار الفرنسي عام 1960.
Generated by AI
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297725