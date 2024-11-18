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وزير الصحة : تمت السيطرة على داء الكلب وتلقيح 800 ألف شخص ضد هذا الداء‎

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 22:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكّد الاثنين 18 نوفمبر، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن تونس قد تمكنت من السيطرة على داء الكلب، وأنها لن تشهد حالات وبائية مماثلة في المستقبل.

وأضاف خلال حضوره الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025 أنه تم تلقيح 800 ألف شخص ضد هذا الداء خلال العام الجاري، بعد تفشي انتشاره في البلاد.


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