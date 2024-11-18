سيرين مرابط تدعو الى مراجعة قانون تجميد البويضات

أكدت النائب في البرلمان عن كتلة الأحرار سيرين المرابط، اليوم الإثنين، على "ضرورة تحيين القانون المتعلّق بتجميد البويضات نظرًا لتأخر سن الزواج"، مشيرة إلى وجود مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 93 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتعلق بالطب للانجابي، في الفصول المنظمة لتجميد البويضات".





شرحت المرابط ذلك "بوجوبية تثمين حق المرأة في الانجاب بعد تأخر سن الزواج للدراسة أو العمل وعدم القدرة على الزواج في سن مبكرة"، مؤكّدة أن "علماء الدين أجمعوا مشروعية تجميد البويضات ولا يتسبب ذلك في تشويه الجنين ولا في فقدان الأنثى لعذريتها"، وفق تعبيرها.



وأشارت المرابط إلى "إحصائيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد تراجع نسبة الولادات من 250 ألفًا في أواسط التسعينات إلى 160 ألفًا في سنة 2023"، مطالبة "بسن قوانين ملائمة للمرأة تضمن حقها في الأمومة".-لا يمكن إجراء تجميد للأمشاج أوالأجنة إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما.-ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني النسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.-غير أنّه قبل انقضاء ذلك الأجل يمكن لكل شخص المطالبة كتابيا بإتلاف أمشاجه، أما بالنسبة إلى الأجنة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد ممضى من قبل الزوجين معا.-ويقدم الطلب إلى الطبيب المنسق لوحدة الطب الإنجابي المودعة لديها الأمشاج أو الأجنة والمشار إليه بالفصل 19 من هذا القانون.-ويمكن للزوجين أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المتعهدة بقضية الطلاق القضاء بإنهاء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق.-كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل المطالبة بإنهاء تجميد تلك الأجنة بمقتضى إذن على عريضة.