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ياسين مامي: على وزارة السياحة تفعيل ما تعهدت به في علاقة بإعادة تصنيف النزل

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 16:07 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة السياحة ياسين مامي إنه على وزارة السياحة تفعيل ما تعهدت به منذ سنوات وخاصة في علاقة بإعادة تصنيف النزل وفق معايير جديدة من بينها الاستدامة و الأخذ بعين الاعتبار آراء الحرفاء معبرا عن استغرابه من طول المدة لتنقيح بعض القوانين و الأوامر الحكومية
و شدد مامي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم على ضرورة وضع هياكل و نص قانوني منظم لنشاط أصحاب دور الضيافة (استضافات عائلية واقامات ريفية) بهدف مزيد تأطيرهم و الإلمام بكل المعطيات الخاصة بهم.



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