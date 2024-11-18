تشاجر معه فقتله داخل منزله !!

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اذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل برفع جثة مسن في العقد السابع من العمر الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ،بعد أن تم العثور عليه جثة هامدة داخل منزله .



هذا وتمكنت الوحدات الأمنية وفي ظرف وجيز من القبض على القاتل الذي اعترف منذ الوهلة الاولى بتفاصيل جريمته مبينا انه خلال زيارته للهالك نشب خلاف بينهما فقام بقتله بالة حادة وقد تم الاحتفاظ به من اجل تهمة القتل العمد .