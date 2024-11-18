حدث في متل هذا اليوم ،18 نوفمبر
فيما يلي أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 18 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.
أحداث تاريخية:
1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.
1918: إعلان جمهورية لاتفيا استقلالها عن الإمبراطورية الروسية بعد الحرب العالمية الأولى.
1928: العرض الأول لفيلم ميكي ماوس الشهير "Steamboat Willie"، الذي يعتبر البداية الرسمية لشخصية ميكي ماوس من إنتاج والت ديزني.
1978: حادثة جونزتاون، حيث قام 918 شخصًا من أتباع جيم جونز بالانتحار الجماعي في غيانا.
2003: انهار جسر المشاة في السعودية أثناء الحج، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.
مواليد:
1836: ويليام جيلبرت غريس، لاعب كريكيت إنجليزي يُعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.
1963: بيتر شيلتون، لاعب كرة قدم إنجليزي وحارس مرمى شهير.
وفيات:
1886: وفاة تشستر آرثر، الرئيس الـ21 للولايات المتحدة الأمريكية.
2002: وفاة جيمس كوبيرن، ممثل أمريكي حائز على جائزة الأوسكار.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في سلطنة عمان: يحتفل به في ذكرى عيد ميلاد السلطان قابوس بن سعيد.
عيد الاستقلال في المغرب: يحتفل به بمناسبة استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية عام 1956.
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