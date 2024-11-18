حدث في متل هذا اليوم ،18 نوفمبر

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فيما يلي أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 18 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1493: المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى جزيرة بورتوريكو في رحلته الثانية إلى الأمريكتين.



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1918: إعلان جمهورية لاتفيا استقلالها عن الإمبراطورية الروسية بعد الحرب العالمية الأولى.

1928: العرض الأول لفيلم ميكي ماوس الشهير "Steamboat Willie"، الذي يعتبر البداية الرسمية لشخصية ميكي ماوس من إنتاج والت ديزني.

1978: حادثة جونزتاون، حيث قام 918 شخصًا من أتباع جيم جونز بالانتحار الجماعي في غيانا.

2003: انهار جسر المشاة في السعودية أثناء الحج، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.



مواليد:

1836: ويليام جيلبرت غريس، لاعب كريكيت إنجليزي يُعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

1963: بيتر شيلتون، لاعب كرة قدم إنجليزي وحارس مرمى شهير.



وفيات:

1886: وفاة تشستر آرثر، الرئيس الـ21 للولايات المتحدة الأمريكية.

2002: وفاة جيمس كوبيرن، ممثل أمريكي حائز على جائزة الأوسكار.



أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في سلطنة عمان: يحتفل به في ذكرى عيد ميلاد السلطان قابوس بن سعيد.

عيد الاستقلال في المغرب: يحتفل به بمناسبة استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية عام 1956.

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