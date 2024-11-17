حدث في متل هذا اليوم ،17 نوفمبر

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فيما يلي أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 17 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1292: انتخاب جون باليول ملكًا على اسكتلندا بعد نزاع على العرش بين النبلاء، لكنه سرعان ما فقد الحكم لصالح إنجلترا.



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1558: تتويج الملكة إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا وإيرلندا، والتي تعتبر من أهم الملكات في تاريخ بريطانيا.

1869: افتتاح قناة السويس رسميًا في مصر، وهي القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد من أهم الممرات المائية في العالم.

1947: بدأ عصيان وتظاهرات ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر، فيما يعرف بأحداث 17 نوفمبر، والتي شكلت جزءاً من مسيرة الثورة الجزائرية.

1970: وصول الحزب البعثي إلى الحكم في سوريا بانقلاب قاده الرئيس حافظ الأسد.

1989: بداية الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا، وهي احتجاجات أدت إلى سقوط النظام الشيوعي بشكل سلمي.

2003: افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.



مواليد:

1755: لويس الثامن عشر، ملك فرنسا الذي عاد إلى العرش بعد سقوط نابليون بونابرت.

1938: غوردون لايتفوت، مغني وكاتب أغاني كندي.

1942: مارتن سكورسيزي، مخرج أفلام أمريكي شهير.

1966: صوفي مارسو، ممثلة ومخرجة فرنسية.



وفيات:

1558: وفاة ماري الأولى، ملكة إنجلترا، والتي عرفت بمحاولتها إعادة الكاثوليكية إلى البلاد.

1796: وفاة كاثرين العظيمة، إمبراطورة روسيا التي قادت تحديثات وإصلاحات كبيرة في الإمبراطورية الروسية.



أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للطلاب: يحتفل به سنويًا في ذكرى احتجاجات الطلبة في تشيكوسلوفاكيا عام 1939 ضد الاحتلال النازي.

يوم الحرية الوطني في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، تخليدًا لذكرى الثورة المخملية عام 1989.

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