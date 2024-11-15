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عوسجة: وفاة طفلة وإصابة شقيقيها في حريق بمنزلهم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 21:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توفيت طفلة في سن 8 سنوات وأصيب شقيقيها 2 و5 سنوات بحروق متفاوتة في حريق جد بمنزلهم بعوسجة عشية يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، وفق مصدر من الحماية المدنية.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدينة تلقت إشعارا بنشوب حريق بأحد المنازل في جهة عوسجة فتحولت فرقة المطافئ على جناح السرعة. كما تمكن الأجوار بمساعدة عون حماية مدنية متقاعد من الدخول إلى المنزل وإنقاذ طفلين والام التي تعرضت إلى الاختناق في حين توفيت الطفلة الثالثة وهي بنت في سن 8 أعوام. وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة .
المصدر موزاييك


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