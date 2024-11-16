حدث في متل هذا اليوم ،16 نوفمبر

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إليك بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في 16 نوفمبر:



1907 - إعلان ولاية أوكلاهوما الولاية السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

1933 - الولايات المتحدة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي بعد قطعها منذ الثورة البلشفية في 1917.



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1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ينفي تورطه في فضيحة ووترغيت.

1997 - وفاة المصمم الإيطالي الشهير جاني فيرساتشي، حيث قُتل في ميامي بيتش.

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