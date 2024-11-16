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حدث في متل هذا اليوم ،16 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Samedi 16 Novembre 2024 - 06:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
إليك بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في 16 نوفمبر:

1907 - إعلان ولاية أوكلاهوما الولاية السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
1933 - الولايات المتحدة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي بعد قطعها منذ الثورة البلشفية في 1917.
...

1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ينفي تورطه في فضيحة ووترغيت.
1997 - وفاة المصمم الإيطالي الشهير جاني فيرساتشي، حيث قُتل في ميامي بيتش.
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