حدث في متل هذا اليوم ،16 نوفمبر
إليك بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في 16 نوفمبر:
1907 - إعلان ولاية أوكلاهوما الولاية السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
1933 - الولايات المتحدة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي بعد قطعها منذ الثورة البلشفية في 1917.
1907 - إعلان ولاية أوكلاهوما الولاية السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
1933 - الولايات المتحدة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي بعد قطعها منذ الثورة البلشفية في 1917.
1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ينفي تورطه في فضيحة ووترغيت.
1997 - وفاة المصمم الإيطالي الشهير جاني فيرساتشي، حيث قُتل في ميامي بيتش.
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