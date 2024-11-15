قابس: والي الجهة يدعو المؤسسات العمومية المالكة لأراض بيضاء بالمنطقة الصناعية الى تتبع كل عمليات الاعتداء على أراضيها

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دعا والي قابس، رضوان نصيبي، في أعقاب زيارة ميدانية قام بها اليوم الجمعة الى المنطقة الصناعية بقابس، كلّا من الوكالة العقارية الصناعية وشركة السكك الحديدية التونسية وكل المؤسسات العمومية التي لديها أراض بيضاء بالمنطقة الصناعيّة، الى حماية أراضيها وتتبع كلّ عمليات الاعتداء على أراضيها والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك.





ودعا الوالي خلال الزيارة، التي رافقه فيها الكاتب العام للولاية غالب القلالي، إلى العمل على تحسين الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية، مؤكدا على ضرورة رفع الصناعيين لفواضل مؤسساتهم الصناعية المكدّسة بشكل عشوائي وتحمل مسؤوليتهم في التجاوزات التي قاموا بها.



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وعاين الوالي في هذه الزيارة جملة من الاخلالات البيئية والتجاوزات بالمنطقة الصناعية بقابس من بينها بالخصوص تكديس الفواضل الصناعية من قبل بعض المؤسسات الخاصة بأراض تابعة لمؤسسات عمومية وبحوزة السكك الحديدية، ومسار شبكة الكهرباء، بما يحول دون الوصول اليها عند حدوث الأعطاب، اضافة الى استغلال بعض تلك الأراضي في النشاط الفلاحي السقوي، والحال أنه يحجر حفر الآبار فيها باعتبارها واقعة في منطقة تحجير.