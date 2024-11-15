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إختتام فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف PHOENIX EXPRESS 24

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 17:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أُختتم صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، التمرين البحري متعدد الأطراف “24 PHOENIX EXPRESS”، بحضور قيادات عسكريّة من الجانب التونسي والأمريكي وسفير الولايات المتحدة الامريكيّة بتونس، إضافة إلى ثلّة من الضبّاط ممثّلي بحريّات الدول المشاركة في هذا التمرين.

وقد حقّق التمرين البحري المشترك الذي استضافت تونس نسخته التاسعة عشر، أهدافه ومثّل إطارا مناسبا لتدعيم التعاون والتنسيق بين الطواقم البحريّة وتدريب الأفراد وتعزيز قدراتهم على حسن استعمال المنظومات والمعدّات والوسائل البحريّة وتطوير مهاراتهم في التصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكلّ أشكال التهديدات والجرائم المنظّمة كالتهريب والاتجار بالبشر، من أجل ضمان عوامل أمن البحر الأبيض المتوسط واستقراره.

...

ويذكر أن هذا التمرين الذي احتضنته تونس من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وقيادة القوات البحرية الأمريكية لأوروبا، شهد مشاركة أكثر من 1100 عسكري وملاحظ يمثّلون 12 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة وتونس البلد المستضيف.


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