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فيديو: صاعقة تؤدي لاحتراق نخلة وسط مدينة بنزرت

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 10:59 قراءة: 0 د, 14 ث
      
نشر المرصد التونسي للطقس والمناخ فيديو لنخلة وهي تشتعل بعد أن ضربتها صاعقة رعدية في منطقة برج غماز حي الرياض مدينة بنزرت صباح اليوم على الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر.


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