فيديو: صاعقة تؤدي لاحتراق نخلة وسط مدينة بنزرت

نشر المرصد التونسي للطقس والمناخ فيديو لنخلة وهي تشتعل بعد أن ضربتها صاعقة رعدية في منطقة برج غماز حي الرياض مدينة بنزرت صباح اليوم على الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر.