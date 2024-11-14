لباس الممثلة سارة الحناشي يثير الجدل في مهرجان القاهرة

ظهرت الممثلة التونسية سارة الحناشي باطلالة جريئة في مهرجان القاهرة الدولي... وعلى غرار لباسها المثير في مهرجان الجونة والذي اثار جدلا واسعا خرجت الحناشي بلباس اكثر اثارة هذه المرة.