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لباس الممثلة سارة الحناشي يثير الجدل في مهرجان القاهرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 22:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ظهرت الممثلة التونسية سارة الحناشي باطلالة جريئة في مهرجان القاهرة الدولي... وعلى غرار لباسها المثير في مهرجان الجونة والذي اثار جدلا واسعا خرجت الحناشي بلباس اكثر اثارة هذه المرة.
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