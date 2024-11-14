رضا الشكندالي: قانون المالية الجديد سيصعّب عمل الحكومة ويتناقض مع دورها الاجتماعي

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قال أشتاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم ان قانون المالية الجديد سيصعب عمل الحكومة.

وأضاف الشكندالي " قانون المالية يتناقض مع وعود الحكومة لتعزيز دورها الاجتماعي".

وشدد على أن القانون يفتح المجال للتداين الداخلي والخارجي وهو ما يتناقض مع مبدأ التعويل على الذات".

وشدد على أن رفع الضرائب يضر بالطبقة الوسطى ...



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