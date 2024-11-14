Babnet

رضا الشكندالي: قانون المالية الجديد سيصعّب عمل الحكومة ويتناقض مع دورها الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669784d3f1a788.24986403_ghifkmeqnojlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 21:49 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال أشتاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم ان قانون المالية الجديد سيصعب عمل الحكومة.
وأضاف الشكندالي " قانون المالية يتناقض مع وعود الحكومة لتعزيز دورها الاجتماعي".
وشدد على أن القانون يفتح المجال للتداين الداخلي والخارجي وهو ما يتناقض مع مبدأ التعويل على الذات".
وشدد على أن رفع الضرائب يضر بالطبقة الوسطى ...
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297499


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*