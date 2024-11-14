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الكدوسي : الإبقاء على أسرار بن جويرة و خولة بوكريم ووائل نوار بحالة سراح

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خولة بوكريم
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 16:01 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفاد المحامي أنس الكدوسي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أنه تم اليوم الخميس سماع الناشط سيف الدين العيادي أمام الفرقة المركزية الثانية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس و اجراء المكافحات القانونية بين، الصحفية خولة بوكريم و الناشطة أسرار بن جويرة وماهر الكوكي ووائل نوار ، وأعوان الأمن الذين قدموا ضدهم شكاوى ،حيث تم إبقاء الجميع بحالة سراح

وتم اجراء هذه السماعات و المكافحات من أجل تهم ' الاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات العمومية و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف و العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص ' .

...

ووفق نفس المصدر , تعود هذه الوقائع الى تحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022


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