الكدوسي : الإبقاء على أسرار بن جويرة و خولة بوكريم ووائل نوار بحالة سراح
أفاد المحامي أنس الكدوسي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أنه تم اليوم الخميس سماع الناشط سيف الدين العيادي أمام الفرقة المركزية الثانية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس و اجراء المكافحات القانونية بين، الصحفية خولة بوكريم و الناشطة أسرار بن جويرة وماهر الكوكي ووائل نوار ، وأعوان الأمن الذين قدموا ضدهم شكاوى ،حيث تم إبقاء الجميع بحالة سراح
وتم اجراء هذه السماعات و المكافحات من أجل تهم ' الاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات العمومية و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف و العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص ' .
وتم اجراء هذه السماعات و المكافحات من أجل تهم ' الاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات العمومية و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف و العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص ' .
ووفق نفس المصدر , تعود هذه الوقائع الى تحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022
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