الكدوسي : الإبقاء على أسرار بن جويرة و خولة بوكريم ووائل نوار بحالة سراح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673318ae78ccf5.47321039_fekinlqhmgjop.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المحامي أنس الكدوسي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أنه تم اليوم الخميس سماع الناشط سيف الدين العيادي أمام الفرقة المركزية الثانية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس و اجراء المكافحات القانونية بين، الصحفية خولة بوكريم و الناشطة أسرار بن جويرة وماهر الكوكي ووائل نوار ، وأعوان الأمن الذين قدموا ضدهم شكاوى ،حيث تم إبقاء الجميع بحالة سراح



وتم اجراء هذه السماعات و المكافحات من أجل تهم ' الاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات العمومية و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف و العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص ' .





...



ووفق نفس المصدر , تعود هذه الوقائع الى تحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022